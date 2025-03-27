Проектная документация жилого дома

$50
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  2. Чертежи и Схемы
Открыт3 заявки37 просмотров

Здравствуйте)

1) начертить план дома в автокаде или подобие) по размерам из нарисованного от руки(файл прикрепил). На чертеже проставить размеры.

2) начертить фасад и перспективный вид (чертежа нет)

3D-моделированиеAutoCADВизуализация объектовСоздание чертежей
13 дней назад
Андрей
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