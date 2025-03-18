Добрый день!

Нужны рабочие чертежи на картер с кабиной, один из вариантов, как на фото. Если удастся удачно отработать , то будет еще несколько моделей. Нужен человек, который разбирается в судостроительстве. Чертежи должны быть со схемой раскроя. т.е. полностью рабочие. Взяи и произвел.