Разработать РД

Добрый день.

Нужно сделать корректировку программного обеспечения АСУТП Якогова при установке дополнительных датчиков.

Нужно разработать рабочую документацию " Техническое перевооружение системы автоматического управления по погружным насосам Р610А/В в бассейне сточных вод Z601 в цехе ПП".

Для сбора исходных данных нужно ехать в город Омск! Это требование заказчика. Проезд, жилье, суточные возмещаются. Сами мы находимся в Нижнем Новгороде. Работа по договору. Если потребуются взять административный отпуск (дни за свой счет), то возместим.

Цену предлагайте сами. Срок 4-5 недель