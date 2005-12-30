Разработать РД

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Добрый день. 

Нужно  сделать корректировку программного обеспечения АСУТП Якогова при установке дополнительных датчиков.

Нужно разработать рабочую документацию  " Техническое перевооружение системы автоматического управления по погружным насосам Р610А/В в бассейне сточных вод Z601 в цехе ПП".

Для сбора исходных данных нужно  ехать в город  Омск! Это требование заказчика. Проезд, жилье, суточные возмещаются. Сами мы находимся в Нижнем Новгороде. Работа по договору. Если потребуются взять административный отпуск (дни за свой счет), то возместим. 

Цену предлагайте сами. Срок 4-5 недель

4 года назад
guest_16226146280473
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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