Здравствуйте Геворг,

Меня зовут Евгений и хотел бы знать заинтересует ли вас следующее:

Разработка архитектурных чертежей с использованием AutoCad

Набор чертежей включают

1. Архитектурный план

2. Структурный план

3. План электроснабжения

4. План сантехники

Все размеры должны в дюймовой системе. Тексты на американском английском.

Предоставлю примеры чертежей в DWG, эскизы, фотографии, набранный текст и видео клипы для создания проекта.

Прикрепляю пример