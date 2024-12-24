Разработка архитектурных чертежей с использованием AutoCad

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Закрыт1 заявка3 просмотра

Здравствуйте Геворг,

Меня зовут Евгений и хотел бы знать заинтересует ли вас следующее:

Разработка архитектурных чертежей с использованием AutoCad

Набор чертежей включают

1. Архитектурный план

2. Структурный план

3. План электроснабжения

4. План сантехники

Все размеры должны в дюймовой системе.  Тексты на американском английском.

Предоставлю примеры чертежей в DWG, эскизы, фотографии, набранный текст и видео клипы для создания проекта. 

Прикрепляю пример

AutoCADСоздание чертежей
4 месяца назад
eugenekotlar
Евгений 
65 лет
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
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Выбранный исполнитель

Cadauto3D
Геворг 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
$500
120 дней
Escrow
#1
Чертежи и Схемы

Заявки фрилансеров

Cadauto3D
Геворг 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
#1
Чертежи и Схемы