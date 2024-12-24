Разработка архитектурных чертежей с использованием AutoCad

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Здравствуйте Владислав,

Меня зовут Евгений и я хотел бы знать заинтересует ли вас следующее:

Разработка архитектурных чертежей с использованием AutoCad

Набор чертежей включают

1. Архитектурный план

2. Структурный план

3. План электроснабжения

4. План сантехники

Все размеры должны в дюймовой системе.  Тексты на американском английском.

Предоставлю примеры чертежей в DWG, эскизы, фотографии, набранный текст и видео клипы для создания проекта. 

 

Прикрепляю пример

AutoCADСоздание чертежей
4 месяца назад
eugenekotlar
Евгений 
65 лет
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
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