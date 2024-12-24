Требуется разработка архитектурных чертежей с использованием AutoCad, включая архитектурный план, структурный план, план электроснабжения и сантехники. Все размеры должны быть в дюймах, тексты на американском английском. Предоставлю примеры чертежей в DWG, эскизы и другие материалы для работы.
Разработка архитектурных чертежей с использованием AutoCad
Здравствуйте Владислав,
Меня зовут Евгений и я хотел бы знать заинтересует ли вас следующее:
Разработка архитектурных чертежей с использованием AutoCad
Набор чертежей включают
1. Архитектурный план
2. Структурный план
3. План электроснабжения
4. План сантехники
Все размеры должны в дюймовой системе. Тексты на американском английском.
Предоставлю примеры чертежей в DWG, эскизы, фотографии, набранный текст и видео клипы для создания проекта.
Прикрепляю пример
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