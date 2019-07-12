Разработка бизнес плана"Реконструкция чердачного помещения с надстройк

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1.Разработка бизнес плана "Реконструкция чердачного помещения с надстройкой

нескольких этажей", помещение находится в собственности НАН Украины.

Цель: 

- оценка проекта;

- оценка вклада инвестора;

- оценка вклада НАН Украины;

- распределение готовых, введенных в эксплуатацию площадей, согласно вкладов

участников.

2. Предпроект, визуализация, планы.

3. Оценка имущества, оценка земли, рецензия

6 лет назад
e-promin
43 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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