Необходимо перевести отсканированную модель узла в твердое тело и разработать чертежи для производства. Задача срочная, срок выполнения - 3 дня.
Разработка чертежа и производственного плана конструкции для террассы
Для террассы нужно разработь чертёж и производственный план металльной конструкции вместо существующей для покрытия сверху поликарбонатом.
Входящие:
– детальная съёмка и 3D-модель, предоставляются любые необходимые размеры по X/Y/Z.
– примерная схема конструкции.
Что ожидаем от исполнителя:
– чертёж в AutoCAD с разметкой крепежа;
– визуализация;
– производственный план с описанием оразмеренных деталей и необходимого крепежа.
Основное крепление к стенам и полу, возможна привязка к крыше, но в крайнем случае.
Материал стены – кирпич, пол – бетон.
Конструкция предполагается из стального профиля 3 мм прямоугольного сечения.
Вертикальные стойки 10x10 см. Горизонтальные направляющие 8x4 см.
В приложении скриншоты с примерной схемой для понимания.
Заявки фрилансеров
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