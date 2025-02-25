Для террассы нужно разработь чертёж и производственный план металльной конструкции вместо существующей для покрытия сверху поликарбонатом.



Входящие:

– детальная съёмка и 3D-модель, предоставляются любые необходимые размеры по X/Y/Z.

– примерная схема конструкции.



Что ожидаем от исполнителя:

– чертёж в AutoCAD с разметкой крепежа;

– визуализация;

– производственный план с описанием оразмеренных деталей и необходимого крепежа.



Основное крепление к стенам и полу, возможна привязка к крыше, но в крайнем случае.

Материал стены – кирпич, пол – бетон.



Конструкция предполагается из стального профиля 3 мм прямоугольного сечения.

Вертикальные стойки 10x10 см. Горизонтальные направляющие 8x4 см.



В приложении скриншоты с примерной схемой для понимания.