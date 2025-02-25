Разработка чертежа и производственного плана конструкции для террассы

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Для террассы нужно разработь чертёж и производственный план металльной конструкции вместо существующей для покрытия сверху поликарбонатом.

Входящие:
– детальная съёмка и 3D-модель, предоставляются любые необходимые размеры по X/Y/Z.
– примерная схема конструкции.

Что ожидаем от исполнителя:
– чертёж в AutoCAD с разметкой крепежа;
– визуализация;
– производственный план с описанием оразмеренных деталей и необходимого крепежа.

Основное крепление к стенам и полу, возможна привязка к крыше, но в крайнем случае.
Материал стены – кирпич, пол – бетон.

Конструкция предполагается из стального профиля 3 мм прямоугольного сечения.
Вертикальные стойки 10x10 см. Горизонтальные направляющие 8x4 см.

В приложении скриншоты с примерной схемой для понимания.

AutoCADВизуализация объектовСоздание чертежей
2 месяца назад
SGB_Print
Дмитрий 
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