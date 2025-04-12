Необхідно перекреслити креслення з наданого фото, використовуючи програму Компас. Важливо дотримуватись точності та деталей оригіналу. Очікується якісне виконання роботи.
Разработка/доработка мнемосхемы для шкафа управления освещением PHP/JS
Есть самописный веб-проект на PHP и JavaScript, в котором сейчас реализован функционал построения и управления мнемосхемой для шкафов освещения. Нужно создать аналогичную мнемосхему для нового типа объекта — светофорного шкафа — и интегрировать её в текущий код.
Что уже есть
Код реализует отображение и логику работы схемы для текущего оборудования.
Техническое задание (см. PDF) с описанием элементов и логики.
Краткая инструкция текущего проекта
Что нужно сделать
На базе описания из ТЗ (PDF) разработать новую схему для светофорного объекта
Встроить новую схему в текущий фронтенд-код (circuit.js, obj.js) и связать логику с бекендом (ods_box.php).
Файлы скину отдельно
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