Разработка/доработка мнемосхемы для шкафа управления освещением PHP/JS

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
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Есть самописный веб-проект на PHP и JavaScript, в котором сейчас реализован функционал построения и управления мнемосхемой для шкафов освещения. Нужно создать аналогичную мнемосхему для нового типа объекта — светофорного шкафа — и интегрировать её в текущий код.

Что уже есть

  • Код реализует отображение и логику работы схемы для текущего оборудования.

  • Техническое задание (см. PDF) с описанием элементов и логики.

  • Краткая инструкция текущего проекта

Что нужно сделать

  1. На базе описания из ТЗ (PDF) разработать новую схему для светофорного объекта

  2. Встроить новую схему в текущий фронтенд-код (circuit.js, obj.js) и связать логику с бекендом (ods_box.php).

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AsteriskJavaScriptPHPДоработка сайтов
2 дня назад
_an21
Антон 
28 лет
3 года в сервисе
Был
16 часов назад
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Нет заявок фрилансеров