Есть самописный веб-проект на PHP и JavaScript, в котором сейчас реализован функционал построения и управления мнемосхемой для шкафов освещения. Нужно создать аналогичную мнемосхему для нового типа объекта — светофорного шкафа — и интегрировать её в текущий код.

Что уже есть

Код реализует отображение и логику работы схемы для текущего оборудования.

Техническое задание (см. PDF) с описанием элементов и логики.

Краткая инструкция текущего проекта

Что нужно сделать