РД по строительству кабельной канализации

Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка169 просмотров
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Разработать полный комплект рабочей документации по строительству кабельной канализации и прокладки телефонного кабеля согласно ТУ и прилагаемой исходной документации.

10 лет назад
SURM
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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