Сделать пару размерных планов зданий

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт2 заявки40 просмотров

Нужен обычный обмерный план кафе, велопаркинга и нескольких МАФов, просто указать внешние размеры.

3 месяца назад
guest_1678449043987
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Была
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Заявки фрилансеров

Иван
 
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