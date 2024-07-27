Требуется разработка архитектурного проекта для территории филармонии площадью 2800 кв.м. Необходимо продумать концепт ландшафтного дизайна и создать эксизы для реализации проекта.
Сделать пару размерных планов зданий
Нужен обычный обмерный план кафе, велопаркинга и нескольких МАФов, просто указать внешние размеры.
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