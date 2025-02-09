Схема расположения зданий на участке 5 га

Необходимо сделать схему расположения объектов на земельном участке.

9 отдельно стоящих промышленных зданий размером 50 метров на 27 метров с пожарными проездами 6 метров вокруг зданий и зоной для разгрузки грузовых автомобилей вдоль одной узкой стены глубиной площадки 36 метров, скважины для воды с охранной зоной 50 метров , очистных сооружений с охранной зоной 20 метров, стоянкой для 10 грузовых автомобилей общей площадью 2600 квадратных метров, стоянкой для 213 легковых автомобилей общей площадью 5325 квадратных метров, крытую площадку размером 2000 кв.м. для хранения сухих материалов в бигбегах. От границ участка надо отступить минимум 10 метров для расположения зданий.

Требуется сделать схему, не генеральный план. Точность соблюдения нормативов РФ не труебует большой точности. Будет 1-2 итерации для корректировки расположения объектов. Размеры участка на картинке в метрах.

Заказ срочный