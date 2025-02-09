Схема расположения зданий на участке 5 га

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт2 заявки28 просмотров

Необходимо сделать схему расположения объектов на земельном участке.

9 отдельно стоящих промышленных зданий размером 50 метров на 27 метров с пожарными проездами 6 метров вокруг зданий и зоной для разгрузки грузовых автомобилей вдоль одной узкой стены глубиной площадки 36 метров, скважины для воды с охранной зоной 50 метров , очистных сооружений с охранной зоной 20 метров, стоянкой для 10 грузовых автомобилей общей площадью 2600 квадратных метров, стоянкой для 213 легковых автомобилей общей площадью 5325 квадратных метров, крытую площадку размером 2000 кв.м. для хранения сухих материалов в бигбегах. От границ участка надо отступить минимум 10 метров для расположения зданий.

Требуется сделать схему, не генеральный план. Точность соблюдения нормативов РФ не труебует большой точности. Будет 1-2 итерации для корректировки расположения объектов. Размеры участка на картинке в метрах.

Заказ срочный

Ландшафтный дизайнСоздание чертежей
2 месяца назад
guest_1740039238941
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Артем
 
24 года
год в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Юрій
 
22 года
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Лабораторная работа в NanoCAD

    Требуется выполнить лабораторные работы 1-6 в программе NanoCAD, используя настройки СПДС, представленные в первой работе. Срок выполнения заказа составляет 14 дней с начала выполнения. Ожидается качественное выполнение заданий согласно установленным стандартам.

    Выполнение лабораторных работ
    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Модульный дом капсула.

    Разработка проекта модульного дома капсулы с учетом металлического каркаса и утеплителя из сендвич панелей. Включает чертежи и схемы, возможность изменения итогового вида, а также использование стеклопакетов и композитных фасадов. Применение гидроизоляции под декоративной кровлей.

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Модульный дом

    Выполните проект модульного дома с каркасом из металла в три ряда и сендвич-панелями. Необходимо рассчитать нагрузку от СФБ панелей и разработать быстросборную конструкцию для пола, стен и крыши. Итогом должен стать домокомплект.

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Дизайн проект в AutoCad

    $50

    Требуется разработать дизайн проект интерьера квартиры в AutoCad, основываясь на 14 домашних заданиях. Необходимы только чертежи и схемы, 3D визуализация не требуется. Презентация должна закрывать все домашки. Желателен срок выполнения до среды. Обязательно предоставление файлов в формате AutoCad.

    Дизайн интерьеровAutoCAD
    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Magicad

    Требуется создать простой чертеж электрики на двух этажах для студента. Необходимо произвольно разместить лампочки и выключатели, а также соединить их. Подготовленный чертеж должен быть понятным и легким для восприятия.

    Создание чертежей
    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Смета

    Требуется составить смету на строительство дома, используя предоставленные чертежи и схемы. Важно учесть все необходимые материалы и работы для точного расчета бюджета.

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • AutoCad Задания

    $20

    Требуется выполнить 16 заданий в приложении AutoCad для университета. Срок выполнения - до утра. Качество не является критичным, детали можно обсудить по необходимости.

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Модель теповой сушки асинхронного электродвигателя

    $70

    Требуется разработка тепловой модели асинхронного электродвигателя с использованием широтно-импульсного преобразователя. Необходимо вывести данные температуры обмотки статора в зависимости от параметров источника. Проект включает создание чертежей и схем для дальнейшего анализа.

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад