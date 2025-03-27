Создание чертежей и визуализаций для отеля

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Закрыт4 заявки15 просмотров

Нужен специалист для создания чертежей территории отеля, а также для визуализаций и презентаций. Ищу профессионала, который сможет качественно выполнить эти задачи.

Визуализация объектовСоздание презентацийСоздание чертежей
9 дней назад
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Заявки фрилансеров

Марина
 
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