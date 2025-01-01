Требуется выполнить чертеж в Autocad с последующим предоставлением файла и PDF-версии. Сроки выполнения максимально сжаты, требуется оперативный подход.
Создать чертежи в 3д Компас или Автокад
Нужно спроектировать мягкий стул по картинке и некоторым размерам.
1. Проект нужно сделать в программе в 3Д Компас или Автокад. С проекциями толщины поролона.
2. Указать много размеров для понимания габаритов.
2. Согласовываем габариты и размеры в PDF.
3. Согласовываем каждую деталь размеры и отверстия в PDF.
4. Делаем DXF на каждую деталь.
Проект нужно выполнить 2-3 дня.
Заявки фрилансеров
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