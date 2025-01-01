Нужно спроектировать мягкий стул по картинке и некоторым размерам.

1. Проект нужно сделать в программе в 3Д Компас или Автокад. С проекциями толщины поролона.

2. Указать много размеров для понимания габаритов.

2. Согласовываем габариты и размеры в PDF.

3. Согласовываем каждую деталь размеры и отверстия в PDF.

4. Делаем DXF на каждую деталь.



Проект нужно выполнить 2-3 дня.