Создать чертежи в 3д Компас или Автокад

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт4 заявки84 просмотра

Нужно спроектировать мягкий стул по картинке и некоторым размерам.

1. Проект нужно сделать в программе в 3Д Компас или Автокад. С проекциями толщины поролона.
2. Указать много размеров для понимания габаритов.
2. Согласовываем габариты и размеры в PDF.
3. Согласовываем каждую деталь размеры и отверстия в PDF.
4. Делаем DXF на каждую деталь.

Проект нужно выполнить 2-3 дня.

AutoCADСоздание чертежей
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Alexeykl
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Чертежи и Схемы
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