Требуется разработка схемы расположения 9 промышленных зданий на участке 5 га. Учитывайте пожарные проезды, зоны для разгрузки, стоянки для грузовых и легковых автомобилей, а также охранные зоны для скважин и очистных сооружений. Схема должна быть выполнена с минимальными отступами от границ участка и допускает 1-2 итерации для корректировок.