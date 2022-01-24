Спроектировать и нарисовать принципиальную схему по структурной схеме

$50
Чертежи и СхемыЗакрытнет заявок1006 просмотров
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Спроектировать и нарисовать принципиальную схему по структурной схеме

Часть компонентов выбрана, часть нужно спроектировать.

Для некоторых выбранных нужно добавить обвязку, которой нет на структурной схеме (например, фильтрующие конеднсаторы по питанию)

Подробное ТЗ, а также схема и справочные материалы в приложении

Работаем только по БС, полный документооборот

2 года назад
3821675
50 летРоссия
2 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
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