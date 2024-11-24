Требуется построить модель в Simulink для процесса размола сырья в барабанной мельнице. Необходимо реализовать регулировку скорости оборотов барабана, уровень сырья, контроль расхода и подачу воздуха для очистки пыли. Идеальная модель должна включать все указанные элементы для полноценного функционирования.
Технологічні карти виробів
Потрібно створити технологічну карту виготовлення столярного виробу.
Опис, креслення, порядок виготовлення, інструменти, матеріали, поопераційність, обладнання, час виготовлення кожної операції.
Заявки фрилансеров
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