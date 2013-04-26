Требуется автор студенческих работ

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт5 заявок344 просмотра

Компания "Отличник" приглашает к сотрудничеству авторов для написания работ (рефератов, курсовых, дипломных) по всем дисциплинам. На постоянной, удаленной основе.

Требования:

Опыт работы - от 2-х лет

Наличие: почты, телефона, аськи, скайп

Возраст: от 27 лет.

Ответственность, коммуникабельность, высшее образование

Мы гарантируем:

- Постоянное наличие заказов;

- Свободный график работы;

- Достойный доход за качественную работу;

- Профессиональная самореализация;

- Надежные и проверенные условия плодотворного и долговременного сотрудничества;

- Удобную программу для для принятия и работы над заказами.

12 лет назад
Denis9090
Денис 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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