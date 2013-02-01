Требуется разработка чертежей по корпусной мебели

Здравствуйте. Нужно разработать грамотные чертежи, по которым токарь сможет создать спортивные снаряды. В аттаче примерные эскизы. Указывайте примерную цену, пожалуйста. Большая просьба: никаких личных сообщений, никаких мессенджеров - только заявка к проекту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка чертеже по корпусной мебели (карта раскроя) . Имеются фото мебели, точные размеры.
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