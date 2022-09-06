Виготовити Креслення Світлотехничних Виробів на основі ручних ескизів

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен1 заявка124 просмотра

Є декилька (до 10и) ескизів свтх виробів.

Треба викреслити їх в гост форматі.

3 года назад
ElmanMM
Эльман 
55 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

liudmilass
30 лет
4 года в сервисе
Была
19 часов назад
3 года назад
$34
1 день
Escrow
Людмила Відмінно комунікує Швидко вчиться Роботу свою робить якісно та уважно. Пунктуальна.
Чудовий Замовник, рекомендую. Задача поставлена чітко та лаконічно, Замовник завжди на зв`язку, роз`яснює та підказує по темі за необхідності, правки по справі. Комунікація в позитивному руслі)

Заявки фрилансеров

liudmilass
30 лет
4 года в сервисе
Была
19 часов назад
3 года назад

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