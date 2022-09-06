Требуется ПГС инженер-проектировщик для разработки чертежей лестниц различных конструкций (монокаскад, зигзаг и др.) и расчета их себестоимости. Идеальный кандидат должен быстро справляться с задачей и иметь опыт в проектировании металлокаркасных конструкций.