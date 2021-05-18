Нужно спроектировать Комод в мебельной программе, подготовить файл для производства. Размеры и фото предоставлю.
Выполнить чертеж по тз
выполнить задание по ТЗ и создать на основе их чертежи автокад для печати
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