Выполнить чертеж по тз

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Закрыт2 заявки1626 просмотров

выполнить задание по ТЗ и создать на основе их чертежи автокад для печати

AutoCAD
4 года назад
cc_kireeva
Виктория 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Томирис
 
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4 года назад
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Айрат
 
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Был
4 года назад
4 года назад