Внести изменения в проект теплосеть

Нарисовать чертеж по ТЗ для Конусной Дробилки КМД/КСД 2200 Нужен специалист, который работал в отрасли, конструктор в Горно-шахтном оборудование, Дробильно Сортировочном оборудование. Необходимо разбираться в Щековых и Конусных дробилках, Грохотах, Мельницах ...
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