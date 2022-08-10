Необходимо разработать чертежи сейфа с размерами 1000х400х500мм, учитывая технические требования и изготовление из сортового металла. В дополнение требуется создать эксель таблицу, которая автоматически рассчитывает размеры всех комплектующих, привязывая их к чертежам с обозначениями. Исполнители из России не рассматриваются.
ЕСТД
Добрый день , необходимо разработать ЕСТД и маршрутную карту. Изделие конусобразное (делается из листа ).
Высота 750,76 мм ,
Высота подбразующей 770 мм
Нижний диаметр 773,6 мм ,
Верхний диаметр 431,5 мм ,
Толщина стенки 1.35 мм
Заявки фрилансеров
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