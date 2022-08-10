Необходимо разработать чертежи сейфа с размерами 1000х400х500мм, учитывая технические требования и изготовление из сортового металла. В дополнение требуется создать эксель таблицу, которая автоматически рассчитывает размеры всех комплектующих, привязывая их к чертежам с обозначениями. Исполнители из России не рассматриваются.