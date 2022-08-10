ЕСТД

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Закрыт1 заявка122 просмотра

Добрый день , необходимо разработать ЕСТД и маршрутную карту.  Изделие конусобразное (делается из листа ).

Высота 750,76 мм ,

Высота подбразующей 770 мм  

Нижний диаметр 773,6 мм ,

Верхний диаметр 431,5 мм ,  

Толщина стенки 1.35 мм

3 года назад
guest_16601286172313
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
46 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад

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