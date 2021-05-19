Задание в ВУЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт4 заявки1208 просмотров

здравствуйте, сможете помочь с заданием?

4 года назад
cc_kireeva
Виктория 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Диана
 
24 года
4 года в сервисе
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Сергей
 
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17 часов назад
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