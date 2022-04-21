Мне требуется человек с опытом работы в CPanel и Evolution CMS Сайт в какой-то момент перестал загружаться, была надпись на экране установите Evolution CMS. После установки, я все ввел, подвязал базы данных и тд, но ...
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- cPanelСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 дней назад
- $10
Надо делать простенькие сайты с возможностью добавления блоговых статей с админки. Есть так же ряд элементарных требований. Цена за каждый сайт не велика, но здесь играет роль количество. Мы предоставляем: - домен - хостинг (Cpanel) - доступ к CloudFlare - ...cPanelCloudFlareСайты «под ключ»10 заявокЗакрытмесяц назад
- $100
https://tapnetic.ai/ Почему то ему внезапно поплохело Плюс надо настроить автобекап баз и диска в cpanel. Задача срочнаяВеб-программирование7 заявокЗакрыт2 месяца назад
У меня есть проект Laravel + Vue.js для развертывания на cPanel. Я уже загрузил их в каталог public_html на cPanel, но не очень хорошо знаю, что я делаю сейчас. Мне нужна ваша помощь. Откровенно говоря, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Сайт слетел с https://hipoheads.com/, есть все исходники (PHP+ bootstrap) + CPanel Сайт-лендинг, очень простой. Хостинг и домен на godaddy. Ищу срочно, работы на пару часов.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт9 месяцев назад
Была сделана резервная копия базы через стандартный модуль Opencart, a также через Cpanel. Через экспорт на Опенкарт были выгружены таблицы по товарам и сделаны некоторые изменения. При импорте минимум один столбец оказался пустым. Восстановить резервную ...OpenCartcPanelИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Нужен фронтенд разработчик с примерами работ (обязательно). Нужно создать сайт с нуля по факту и перенести старый домен на новый вебсайт. Рассматриваю варианты покупки темплейта на themeforest с последующим изменением некоторых блоков или верстки с нуля ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Доступ к cPanel дать не смогу, предоставлю html-документ, но смогу в режиме реального времени обновлять файл на хосте чтобы провести отладку.HTMLcPanelФорма обратной связиВеб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
Столкнулись с проблемой по подключению стилевых файлов для генерации PDF. Возникает ошибка, которую мы логично связываем с SSL. Починить методами, описанными в интернете по опыту других пользователей не получается. Ошибку прикрепили к задаче. Собственно, судя из ...UbuntucPanelЗакрытгод назад
Добрый день! Есть две задачи: 1) Есть бекап сайта с Тильды (статический html+css), нужно развернуть на хостинге (cpanel) - добавить сайт+ftp, залить файлы, удостовериться что работает. 2) На том же хостинге нужно добавить еще один сайт+ftp, поднять на ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершенгод назад
Здравствуйте! Нужен разработчик для сайта с такими компетенциями: python Django RestFramework Jinja2 [i]опыт желательно от 1,5-2 лет[/i] HTML CSS JS JQuery Bootstrap [b]Базы данных [/b] Mysql SQlite Postgresql [b]И серверная часть [/b] Работа с FileZilla, Cpanel, DirectAdmin Сайт уже написан (клиника семейной медицины), нужно дорабатывать отдельные страницы ...Базы данных1 исполнительЗавершенгод назад
На сайте был разработан кастомный импорт товаров по api zoomos.by Кроме товаров. еще импортируются параметры для фильтров, которые в большинстве своем имеют одно значение, но для кондиционеров имеют значение "обогрев и охлаждение" или "охлаждение". Поэтому ...OpenCartcPanelИнтернет-магазины3 заявкиЗакрытгод назад
Сервер VPS + cpanel ( Apache + nginx , Mysql , PHP7 ) - Настройка конфигурации Mysql - Настройка конфигурайций Apache + nginx - Настройка сжатия и кеширования Цель: уменьшить время до получения первого байта с сервера до 200-300 ...Закрыт2 года назад
Виртуальный хостинг , Cpanel node.js доступен https://github.com/PhilipK-webdev/StockTrackerNode.jscPanelСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый вечер Нужна помощь с WMH/Cpanel, а именно с DNS сервером. Есть домен crypest.com, не отображается сам сайт по запросу.cPanelЗакрыт2 года назад
Добрый вечер Нужна помощь с WMH/Cpanel, а именно с DNS сервером. Есть домен crypest.com, не отображается сам сайт по запросу.cPanelСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужна настройка WHM, не получается установить DNS серверcPanelСистемное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Имеется VDS с WHM/cPanel. Нужно настроить периодическое резервное копирование на Гугл Драйв. Инструкция прилагается. https://docs.cpanel.net/knowledge-base/backup/how-to-configure-google-drive-as-a-backup-additional-destination/ Нужно, чтобы копировалась вся файловая система и БД. Чтобы в любой момент можно было восстановить данные на новом хостинге.cPanelСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Сверстать главную страницу новостного сайта из figma в reactjs. подключить к CMS через RestAPI (имеется плагин). Для рендеринга js настроить SSR на хостинге где стоит CMS, в поддержке сказали, что есть nodejs в directadmin/cpanel , поэтому ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт2 года назад
Сверстать главную страницу новостного сайта из figma в reactjs. подключить к CMS через RestAPI (имеется плагин). Для рендеринга js настроить SSR на хостинге где стоит CMS, в поддержке сказали, что есть nodejs в directadmin/cpanel , поэтому ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт2 года назад