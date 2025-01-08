2D Дженералист на проект

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрытнет заявок3 просмотра

Ищем 2D Дженералиста для участия в проекте с 15.01 по 29.01. Необходим опыт на позиции и релевантное портфолио. Готовность работать в команде с середины следующей недели. Часовой пояс значения не имеет.

4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров