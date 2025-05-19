Ищется специалист для разработки дизайна пользовательского интерфейса кабинета на платформе Figma. Необходимо создать стильный и функциональный интерфейс. Опыт работы и наличие портфолио обязательны.
2D художник для создания игры на блокчейне
Мы ищем талантливого и самостоятельного 2D художника для создания иллюстраций персонажей, локаций, иконок и промо-артов в стиле dark fantasy. Работы будут включать ресерч референсов, дизайн концептов и рендеринг. Необходимо умение обрабатывать иллюстрации, включая технику фотобашинга. Ожидаем портфолио с работами в жанре dark fantasy и готовность работать с нейросетями. У нас имеется горизонтальная система коммуникации и свобода творчества.
Заявки фрилансеров
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