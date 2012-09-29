(Обратите внимание! К проекту добавлено ТЗ, подробности в прикреплённом файле!) Нужно разработать дизайн конрольной панели Windows-приложения с использованием самых последних технологий. Разработка должна включать как создание эскиза, так и картинки (набора картинок ...
Частный проект для Ковалевой Елены (pandochka)
Разработка дизайна для приложения на iPad.
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