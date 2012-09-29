Частный проект для Ковалевой Елены (pandochka)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен1 заявка206 просмотров

Разработка дизайна для приложения на iPad.

13 лет назад
spinn
59 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$30
5 дней
Мне работать с Еленой понравилось. Елена специализируется в работе в векторе, а это было именно то, что мне нужно (многие дизайнеры предпочитают сделать в растре). Как и всех творческих людей, ее надо контролировать в мелочах, но это вопрос не критичный. Просто, наверное, я - заказчик слишком дотошный. Очень терпеливо переделывала после всех моих нудных замечаний и поправок. Цены - не заламывает. Рекомендую.
Четкое ТЗ, быстрая оплата.Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад