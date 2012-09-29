Частный проект для Ковалевой Елены (pandochka)

Мне работать с Еленой понравилось. Елена специализируется в работе в векторе, а это было именно то, что мне нужно (многие дизайнеры предпочитают сделать в растре). Как и всех творческих людей, ее надо контролировать в мелочах, но это вопрос не критичный. Просто, наверное, я - заказчик слишком дотошный. Очень терпеливо переделывала после всех моих нудных замечаний и поправок. Цены - не заламывает. Рекомендую.