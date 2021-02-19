Дизайн 2D мобильной игры

Добрый день!

2d Игра Jumper, прыжки вверх, аналог:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jumping.xp101.casual.flip.ninja&hl=ru&gl=US

Необходимо разработать дизайн игры и самого персонажа, а также несколько препятствий которые будут уже зависеть от самого персонажа и локации.

Сейчас от дизайнера нужно: идея, персонаж и картинка одного игрового экрана, если все ок - будем дальше прорисовывать экраны нужные и графику.

Из того, что нравиться по дизайну и на что ориентироваться, это

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jumping.xp101.casual.flip.ninja&hl=ru&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AnionSoftware.ApocalypseRunnerSeasons

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frogmind.badland

Сильно деталями не перегружать, в целом упор в игре будет на качественную картинку и красивый звук, но детали уже с исполнителем обсудим.

Опыт в разработке игр не обязательный