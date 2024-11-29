Дизайн игрушки для телефона

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт4 заявки119 просмотров

Есть игрушка в 2d в стиле takeover, выполнена в темных тонах, по результатам тестирования выяснилось что не хватает сочности, визуального удовольствия не хватает. Требуется решить проблему избегая излишней красочности, которая может отвлекать от самой игры

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