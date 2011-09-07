Дизайн интерфейса базы данных

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Закрыт4 заявки280 просмотров

Легкий и понятный интерфейс рассчитанный на тупых юзеров

описание структуры базы в аттаче

14 лет назад
sau7777
Антон 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров