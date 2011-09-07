Требуется дизайнер с опытом работы по созданию веб-интерфейсов.
Дизайн интерфейса базы данных
Легкий и понятный интерфейс рассчитанный на тупых юзеров
описание структуры базы в аттаче
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