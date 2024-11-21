Необходимо сделать крутой дизайн интерфейса карточной игры, приложения и сайта. Проект социальный. Размеры - десктоп, планшет, телефон. Референс - приложение pppoker, также можно посмотреть и эту стилистику https://dribbble.com/Bangdesign. Прошу в отзывах показывать ваши работы, которые были сделаны по бюджету как наш. Просто очень хочется видеть, на какое качество мы можем рассчитывать исходя из нашего бюджета.