Дизайн интерфейса игры, приложения, сайта

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка6 просмотров

Необходимо сделать крутой дизайн интерфейса карточной игры, приложения и сайта. Проект социальный.  Размеры - десктоп, планшет, телефон. Референс - приложение pppoker, также можно посмотреть и эту стилистику https://dribbble.com/Bangdesign. Прошу в отзывах показывать ваши работы, которые были сделаны по бюджету как наш. Просто очень хочется видеть, на какое качество мы можем рассчитывать исходя из нашего бюджета.

Дизайн интерфейсов
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