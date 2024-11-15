Дизайн интерфейсов мобильного приложения и WEB-ресурсов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрытнет заявок5 просмотров

Я ищу дизайнера для проектирования и создания интерфейсов мобильного приложения и WEB-ресурсов.

Необходимо от низкодетализированных прототипов до финальных макетов.

Включает разработку и улучшение дизайн-системы, создание кликабельных прототипов, подготовка макетов для передачи в разработку, анимация интерфейса, а также проведение дизайн-ревью.

Дизайн интерфейсовСоздание пользовательских интерфейсов
6 месяцев назад
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