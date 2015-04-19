Необходимо сделать красивый дизайн калькулятора транспортного налога в стилистике сайта, который укажу исполнителю. Цвета - красный, бордовый, тёмно-коричневый.

Пример - http://www.1calculator.ru/nalog-novosibirskaya-oblast и множество других по поиску Яндекса.

Если брать пример, то тут нужно изменить:

область по умолчанию - Московская.

Сняли с учёта - изменить год на 2015.

Обязательно пишите свою цену, минимальная, за которую вы реально выполните работу, а не ту, которая обеспечила бы вас едой на неделю.