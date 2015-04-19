Дизайн калькулятора транспортного налога

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Закрыт3 заявки185 просмотров

Необходимо сделать красивый дизайн калькулятора транспортного налога в стилистике сайта, который укажу исполнителю. Цвета - красный, бордовый, тёмно-коричневый.

Пример - http://www.1calculator.ru/nalog-novosibirskaya-oblast и множество других по поиску Яндекса.

Если брать пример, то тут нужно изменить:

область по умолчанию - Московская.

Сняли с учёта - изменить год на 2015.

Обязательно пишите свою цену, минимальная, за которую вы реально выполните работу, а не ту, которая обеспечила бы вас едой на неделю.

10 лет назад
kozlovanton
Антон 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
28 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$7
1 день
Хоть срок и был сдвинут на небольшой срок, но работа по дизайну была сделана вполне на уровне. Было сделано много правок в первоначальный проект и даже сделана мобильная версия дизайна за небольшую доплату.
Спасибо, все прошло отлично. Хороший заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад