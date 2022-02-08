Дизайн калькулятора трудового стажа

Привет! Нужно разработать интерфейс для облачного майнинг проекта. По функционалу покажу кандидатам Но в процессе разработки я бы хотел слышать идеи, что лучше сделать чем есть в примере что будет показан Дизайн и расположение контента, само собой ...
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