Дизайн приложения. Приватно для mariya_web

$1000
Дизайн интерфейсов и игрЗавершен2 заявки224 просмотра
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Создание дизайна и проработка интерфейса приложения, адаптация под Android

12 лет назад
Sindy_usa
Наталья 
42 годаСША
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Mariya_web
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
12 лет назад
$1000
14 дней
Это не первое и не последнее наше сотрудничество с Марией. Мне нравится с ней работать, Маша не просто хороший исполнитель, но и продумывает проект, дает грамотные советы по ходу, предлагает новые фичи и строго соблюдает прописанные сроки. С легкостью ставлю 10+
Как и предыдущем проекте - очень понравилось работать с Натальей. Приятный в общении заказчик, всегда готовый обсуждать особенности задания. Рекомендую как отличного работодателя.
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