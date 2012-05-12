Сразу предупреждаю - задача СЛОЖНАЯ и ОБЪЁМНАЯ. Поэтому, вполне можете в заявке на участие указывать плату за сам факт участия (до 50 у.е., в зависимости от вашего рейтинга на сайте и портфолио). Суть задачи - повысить ...
Дизайн приложения. Приватно для mariya_web
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Создание дизайна и проработка интерфейса приложения, адаптация под Android
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