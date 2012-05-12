Дизайн приложения. Приватно для mariya_web

Это не первое и не последнее наше сотрудничество с Марией. Мне нравится с ней работать, Маша не просто хороший исполнитель, но и продумывает проект, дает грамотные советы по ходу, предлагает новые фичи и строго соблюдает прописанные сроки. С легкостью ставлю 10+