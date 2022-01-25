Дизайн торговой платформы

Дизайн интерфейсов и игрЗавершен1 заявка119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка дизайна торговой платформы

2 года назад
guest_16347200647352
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Artyom-S
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
час назад
2 года назад
$800
8 дней
Очень ответственный исполнитель. Задача выполнена на все 100%. Думаю, что впереди у нас много совместных проектов. Спасибо. Всем рекомендую.
Очень понравилось работать с данным закачиком! Ответственный, никаких траблов по оплате, ответы молниеносные, вообщем воркать было одно удовольствие🙂 Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
  • Похожие заказы

  • Разработать интерфейс для игры

    Необходимо разработать интерфейс для космической игры аналог eve.online или space rangersИнтерфейс на английском языке. Интерфейс запуска игры ﻿Интерфейс игры - в космосе ﻿Интерфейс на базе (планете)Перед выбором исполнителя хотелось бы созвониться обсудить детали в гугл митс.

    Дизайн интерфейсов и игр7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен интерфейс для игры

    Нужен красивый интерфейс для мобильной инди игры в жанре фентези. Несколько экранов, инвентарь, окно персонажа, рамки, плашки, кнопки, чекбокс, прогрессбар, возможен дозаказ каких то элементов. От дизайнера требуется умение рисовать и соответствовать стилю.  Ожидание уровня от дизайнера во ...

    Дизайн интерфейсов и игр6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Приложение, отрисовать страницу в том же стиле

    Доброго. Требуется из этой страницы отрисовать вместо нижних букв кнопки для выбора вариантов того что изображено на картинке. [url=https://www.figma.com/file/jiVuxTBS5eKmNCM1gtaXtG/Untitled?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/jiVuxTBS5eKmNCM1gtaXtG/Untitled?node-id=0:1[/url] Именно в этом стиле. Кроме того там где у нас монетка, дорисовать еще орехи, тоже как валюта использоваться будет.

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Звездную галлактику, карту с эффектом 3D.

    Сделать из этой картинки 3D эффект. На каждой звезде шаблон (рамка) с определённым количеством букв. Чтобы вписать своё имя. Звезды чтобы можно было выбрать пол М/Ж. На нашем сайте после оплаты открывался подарок, на который при нажатии ...

    Дизайн интерфейсов и игр4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Иконка для игры

    Доброго. Имеем приложение, игру для разгадывания логотипов (а-ля Log Quiz) Требуется отрисовать иконку 1024*1024 для Апп сторе, Гугл плай. Чтобы ярко/кликабельно понятно. Прикреплен логотип, в идеале его задействовать в том числе. А так ваш полет фантазии, но те кто ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Прототип кликабельный сайта и мобильного приложения по ТЗ - срочно!

    $40

    Прототип кликабельный сайта и мобильного приложения по ТЗ - срочно! Бюджет 40$ Сроки сегодня к ночи Оплата после завершения работ по проекту Оставляйте ваш телеграмм

    Дизайн интерфейсов и игр7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать дизайн мобильной игры

    Ищу талантливого дизайнера для создания интерфейса мобильной игры. Кратко об игре: пошаговая тактическая игра про мехов (если знаете что это, то вам плюс). На данный момент есть представление что должно быть, код игры уже пишется, но нет ...

    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Редизайн интерфейса сайта, с упором на мобильную версию

    $400

    Здравствуйте. Нужно вникнуть в текущий и продумать новый интерфейс так, чтобы «блондинкам» было проще разобраться в функционале. Сделать адаптивный дизайн в едином стиле, и более современным (закругления, тени…) Примеры тут - https://design4users.com/ru/ui-dizajn-dlja-finansovyh-prilozhenij/ Всего примерно 25 экранов, ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад