В студию дизайна требуется графический дизайнер для работы над проектами в области интерфейсов и игр. Обязателен опыт от 2-х лет, уверенные навыки работы в Adobe Photoshop и Illustrator, а также наличие портфолио с примерами выполненных работ. Бюджет обсуждается.
Дизайн UX/UI для SaaS-приложения
Ищу дизайнера, который сможет разработать UX и UI для SaaS-приложения. Важно создать удобный и интуитивно понятный интерфейс, который будет соответствовать современным трендам и требованиям пользователей.
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