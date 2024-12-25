Дизайн UX/UI для SaaS-приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Ищу дизайнера, который сможет разработать UX и UI для SaaS-приложения. Важно создать удобный и интуитивно понятный интерфейс, который будет соответствовать современным трендам и требованиям пользователей.

UI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
4 месяца назад
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