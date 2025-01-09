Дизайнер для оформления магазинов на маркетплейсах

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Ищу дизайнера для оформления различных магазинов на маркетплейсах, включая создание инфографики для карточек товаров в нише спортивной одежды. Опыт и кейсы приветствуются.

Создание инфографики
4 месяца назад
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