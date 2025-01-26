Графический дизайнер для ASO и мобильных приложений

Ищу графического дизайнера с опытом работы в ASO (App Store Screens). Основные задачи будут связаны с дизайном ASO и отрисовкой несложной фирменной графики для мобильных приложений. Обязательная работа с мокапами. Знание 3D будет плюсом. Требуется графические навыки, опыт от 1,5-2 лет, 2-4 часа свободного времени в день, пунктуальность и отличное владение Figma и Photoshop.