Графический дизайнер для ASO проектов

Ищу графического дизайнера для работы над проектами, особенно в области ASO (App Store Screens). Опыт работы с UX/UI будет плюсом. Основная работа будет связана с дизайном ASO и отрисовкой несложной фирменной графики для мобильных приложений. Обязательная работа с мокапами. Знания в 3D также приветствуются. Требуется 2-4 часа свободного времени в день и умение укладываться в сроки. Необходимы навыки работы с Figma и Photoshop.