Графический дизайнер для долгосрочного сотрудничества

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрытнет заявокнет просмотров

Ищем графического дизайнера для долгосрочного сотрудничества. Необходимо создать визуал. Присылайте примеры и портфолио в личные сообщения, а также укажите стоимость своих услуг.

4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Иван
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
4 месяца назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
4 месяца назад
Болат
 
24 года
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
Зара
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад