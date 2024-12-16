Графический дизайнер для разработки макетов постов и сторис

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Требуется графический дизайнер для создания макетов постов, сторис, обложек и других графических материалов.

Дизайн обложекДизайн постов
4 месяца назад
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Денис
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 отзывов
4 месяца назад