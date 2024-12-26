Графический дизайнер на удаленную работу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Требуется графический дизайнер на удаленную работу. Оплата ежедневная или еженедельная по договоренности. Важно знание Photoshop на базовом уровне и умение работать в Figma. Также требуется умение коммуницировать с коллегами. Остальные условия обсуждаются. Бюджет по договоренности.

Adobe PhotoshopFigma
4 месяца назад
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