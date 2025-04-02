Графический дизайнер в банковскую сферу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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В компанию требуется опытный графический дизайнер для работы в банковской сфере. Необходимы навыки работы в Figma, Photoshop, Illustrator, а также внимательность к деталям и умение соблюдать дедлайны. Основные задачи: разработка KV на основе 3D-элементов, создание сцен по техническому заданию, работа с брендбуками и адаптация визуальных концепций.

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopFigma
месяц назад
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