В компанию требуется опытный графический дизайнер для работы в банковской сфере. Необходимы навыки работы в Figma, Photoshop, Illustrator, а также внимательность к деталям и умение соблюдать дедлайны. Основные задачи: разработка KV на основе 3D-элементов, создание сцен по техническому заданию, работа с брендбуками и адаптация визуальных концепций.