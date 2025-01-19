Интерфейс игры + сайт + приложение

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка6 просмотров

Необходимо вначале создать интерфейс карточной игры, чтобы дать его для работы разработчику. Далее уже понадобится дизайн сайта и приложения.
Нужен либо один человек, который обладает навыками создания дизайна игровых интерфейсов и созданием UI/UX дизайна сайта/приложения, либо несколько человек, но в команде.
Ожидание крутого и современного дизайна. Только опытные.

UI/UXДизайн интерфейсовДизайн мобильных приложенийДизайн сайтовСоздание пользовательских интерфейсов
3 месяца назад
guest_15991462536127
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