Необходимо вначале создать интерфейс карточной игры, чтобы дать его для работы разработчику. Далее уже понадобится дизайн сайта и приложения.

Нужен либо один человек, который обладает навыками создания дизайна игровых интерфейсов и созданием UI/UX дизайна сайта/приложения, либо несколько человек, но в команде.

Ожидание крутого и современного дизайна. Только опытные.