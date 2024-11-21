Ищется дизайнер для создания интерфейса карточной игры, приложения и сайта. Проект социальный, требуется адаптация под десктоп, планшет и телефон. Референсы: приложение pppoker и работы из портфолио. Пожалуйста, предоставляйте примеры работ, выполненных в рамках аналогичного бюджета.
Интуитивно понятный интерфейс.
Здравствуйте! Нужен интуитивно понятный и удобный дизайн. Как самого сайта так и админки. Так же сверстать его на действующий сайт. Дизайн в виде программы, где все понятно.
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