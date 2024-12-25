Оформление YouTube канала в стиле игр

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрытнет заявок1 просмотр

Требуется дизайнер для оформления YouTube канала в стиле игр Standoff 2 и CS:GO. Ищем креативного специалиста с опытом работы в дизайне для игр и умением работать с графическими редакторами. Бюджет обсуждается.

YouTube
4 месяца назад
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Андрей
 
30 лет
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