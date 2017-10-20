Отрисовка игровых элементов для матч-3 игры

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка219 просмотров

Необходимо разработать 2 игровых элемента матч-3 для уже готовой игры.

Более подробно необходимое описано в тз

дедлайн сдачи: 20/10/2017

https://docs.google.com/document/d/1ikM8ShDcKSWhZtoAU0UuqeTF5Eg33nMeO0vwUi1-DPM/edit?usp=sharing

8 лет назад
intergo
Илья 
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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