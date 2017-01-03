Необходимо сделать дизайн шапки (самую верхнюю часть) для мобильной браузерной игры. Шапка будет состоять из следующего: - Уровень персонажа (игрока) - Полоса опыта игрока (или другой прогресс-бар, который можно реализовать средствами css ...
Отрисовка тайлсетов для платформера (раннера)
Доброго дня, Уважаемые фрилансеры!
Итак:Идея игры будет состоять в следующем:Есть жанр Runner, в частности беру ориентир к игре Banana kong.Это своего рода платформер - раннер.Только сама идея будет заключаться не в обезьянке бегущей от бананов, а в дятле убегающем от охотника.Соответственно это необходимо учитывать при разработке тайлсэта.На бэкграунде должны быть обрисованы деревья, по цвету и стилю приблизительно как здесь:http://allgaminglife.com/images/ori/ori-2.jpgТак же в основном должны быть видны стволы деревьев а листва уже ближе к верху экрана, деревья должны быть отдельным слоем, чтобы сквозь них было видно облака - лес. (деревья должны быть соответственно меньше чем на скриншоте)Сами платформы и тд должны быть строго в 2DВот приблизительная идея правда здесь пустыня, у нас должна быть трава
Но отрисовка тут конечно слишком банальная...http://www.oyunpusulasi.net/wp-content/uploads/2016/03/2165496.jpgИтак, что же нужно отрисоватьВот тайлсэт (по форме то-что нужно, по стилю не совсем... слишком мультяшно)http://www.gameart2d.com/uploads/3/0/9/1/30917885/8246060_orig.jpgТо-есть нужна будет основная платформа, так же островок (как видите он состоит из 3 частей, так же как и весь тайлсэт разбит на части)Парочка кустов, несколько бочек и камней.По поводу бэкграунда уже вроде все описал...На заднем фоне лес, чуть ближе на переднем отдельным слоем деревья (стволы, сверху листва)Соответственно платформы должны сочетаться с бэкграундом.Сориентируйте по стоимости пожалуйста.
Заоблачные цены просьба не предлагать!
Пишите цены отдельно за один тайл и за бэкграунд
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $4Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно нарисовать локацию 360 градусов для очков VR. Локация деньгохранилища Скруджа Макдака. Вид - как будто стоишь на трамплине над золотыми деньгами. Сзади - вход в хранилище.Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $15
Нужно сделать простой интерфейс для интернет приложения (раскраски). Три экрана просто тексты и кнопки ну и рамки. Больших дизайнерских изысков не надо Работы срочнаяДизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нам нужно разработать небольшую простую обучающую игру. Подробности ТЗ претендентам с портфолио.Дизайн интерфейсов и игр9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Необходимо разработать дизайн мобильного приложения Андройд, необходимо придерживаться гугловского стайлгайда. Только постоплата, никакой предоплаты не будет. Мокап дам тому кто пройдет первый раунд.Дизайн интерфейсов и игр11 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо изготовить плеера для интернет радиостанции. Макет и задание в приложении. В ответ жду сроков и бюджет. Отдам предпочтению исполнителю который сможет показать в своем портфолио похожий проект.Дизайн интерфейсов и игр12 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго дня! Необходимо создать новый скин для Kodi на основе двух уже имеющихся. Работа будет заключаться в подгонке одного скина под стиль второго (перерисовка изображений, изменения шрифтов и прочее) ...Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно выполнить 1 экран приложения, в формате Photoshop или Illustrator. Размер 1080x1920px. Нужен хороший стиль. Точный список элементов экрана пришлю в личку. В заявке указывайте свой скайп.Дизайн интерфейсов и игр15 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно спроектировать интерфейс базы идей и предложений (по аналогии reformal.ru) Пользователи добавляют идеи, голосуют, комментируют и т.п. Категории, статусы и т.д. Всего предполагается несколько экранов: список идей, карточка ...Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать 1 игровой экран, в анимационном стиле. Игра - на медицинскую тему, для рекламы мед. товаров. В ней 3 "мойки", где моются (стерилизуются) медицинские инструменты. Цель игры - "отмыть" как ...Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт8 лет назад