Отрисовка тайлсетов для платформера (раннера)

Доброго дня, Уважаемые фрилансеры!

Итак:Идея игры будет состоять в следующем:Есть жанр Runner, в частности беру ориентир к игре Banana kong.Это своего рода платформер - раннер.Только сама идея будет заключаться не в обезьянке бегущей от бананов, а в дятле убегающем от охотника.Соответственно это необходимо учитывать при разработке тайлсэта.На бэкграунде должны быть обрисованы деревья, по цвету и стилю приблизительно как здесь:http://allgaminglife.com/images/ori/ori-2.jpgТак же в основном должны быть видны стволы деревьев а листва уже ближе к верху экрана, деревья должны быть отдельным слоем, чтобы сквозь них было видно облака - лес. (деревья должны быть соответственно меньше чем на скриншоте)Сами платформы и тд должны быть строго в 2DВот приблизительная идея правда здесь пустыня, у нас должна быть трава

Но отрисовка тут конечно слишком банальная...http://www.oyunpusulasi.net/wp-content/uploads/2016/03/2165496.jpgИтак, что же нужно отрисоватьВот тайлсэт (по форме то-что нужно, по стилю не совсем... слишком мультяшно)http://www.gameart2d.com/uploads/3/0/9/1/30917885/8246060_orig.jpgТо-есть нужна будет основная платформа, так же островок (как видите он состоит из 3 частей, так же как и весь тайлсэт разбит на части)Парочка кустов, несколько бочек и камней.По поводу бэкграунда уже вроде все описал...На заднем фоне лес, чуть ближе на переднем отдельным слоем деревья (стволы, сверху листва)Соответственно платформы должны сочетаться с бэкграундом.Сориентируйте по стоимости пожалуйста.

Заоблачные цены просьба не предлагать!

Пишите цены отдельно за один тайл и за бэкграунд