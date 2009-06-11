Нужен парсер яндекс маркета: выхоные данные в CSV - бренд,название модели,мин. цена, мах цена,регион фильтр по категориям товаров и региону.
Приватный проект для Яцко Ивана
Необходимо разработать Splash для программы.
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